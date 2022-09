Deadpool 3: Hugh Jackman nel cast del film, svelata la data di uscita (Di martedì 27 settembre 2022) Hugh Jackman riprenderà il ruolo di Wolverine nel film Deadpool 3, di cui è stata svelata anche la data di uscita nelle sale. Deadpool 3 avrà nel suo cast anche Hugh Jackman e ha finalmente una data di uscita: il 6 settembre 2024. Ad annunciarlo è stato il protagonista Ryan Reynolds con un video in cui svela che il lavoro sul film è già iniziato e conferma il coinvolgimento dell'amico, che riprenderà il ruolo di Wolverine. Il divertente filmato che regala l'aggiornamento su Deadpool 3 mostra Ryan Reynolds che svela il coinvolgimento di Hugh Jackman in un modo davvero unico. La star ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 settembre 2022)riprenderà il ruolo di Wolverine nel3, di cui è stataanche ladinelle sale.3 avrà nel suoanchee ha finalmente unadi: il 6 settembre 2024. Ad annunciarlo è stato il protagonista Ryan Reynolds con un video in cui svela che il lavoro sulè già iniziato e conferma il coinvolgimento dell'amico, che riprenderà il ruolo di Wolverine. Il divertenteato che regala l'aggiornamento su3 mostra Ryan Reynolds che svela il coinvolgimento diin un modo davvero unico. La star ...

