CorSport | Rrahmani sta bene | ha smaltito il fastidio al ginocchio

(Di martedì 27 settembre 2022) L’allarme per ildi Amir, su cui ieri la Gazzetta dello Sport ventilava preoccupazioni da parte del Napoli dovrebbe essere rientrato. Almeno stando a quanto scrive il Corriere dello Sport. Il difensore azzurro, ancora impegnato con la sua Nazionale, è a disposizione per la partita contro il Cipro e il quotidiano sportivo assicura che sarà a Torino pronto ad essere utilizzato da Spalletti.si era fatto male durante la partita del Napoli contro il Milan. “A proposito di Amir: ila unaccusato già a San Siro èe il capitano kosovaro sarà a disposizione per il bis con Cipro. E per il Torino, ovvio”. L'articolo ilNapolista.

