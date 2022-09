Amici, tensione altissima tra i due protagonisti: “Brutta e imbarazzante” | Lacrime a fiumi (Di martedì 27 settembre 2022) In molti sono coloro che stanno seguendo le vicende di Amici. Tutti i fan di sicuro avranno notato l’immensa tensione che c’è stata durante una delle ultime puntate. La tensione è stata talmente alta da portare la ragazza a scoppiare in Lacrime. Che cosa è successo? È arrivata già la seconda puntata l’edizione del 2022 di Amici. Nonostante ciò, sembra che gli animi siano già accesi e che i professori siano già sul piede di guerra. In molti avranno assistito alla discussione avvenuta il 25 settembre di fronte alle telecamere di Canale 5. Ma che cosa è successo? La discussione che ha acceso gli animi Durante la puntata del 25 settembre Alessandra Celentano e Raimondo Todaro non si sono trovati d’accordo sul giudizio di un’allieva. Una situazione che ha avuto inizio nel momento in cui la ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 27 settembre 2022) In molti sono coloro che stanno seguendo le vicende di. Tutti i fan di sicuro avranno notato l’immensache c’è stata durante una delle ultime puntate. Laè stata talmente alta da portare la ragazza a scoppiare in. Che cosa è successo? È arrivata già la seconda puntata l’edizione del 2022 di. Nonostante ciò, sembra che gli animi siano già accesi e che i professori siano già sul piede di guerra. In molti avranno assistito alla discussione avvenuta il 25 settembre di fronte alle telecamere di Canale 5. Ma che cosa è successo? La discussione che ha acceso gli animi Durante la puntata del 25 settembre Alessandra Celentano e Raimondo Todaro non si sono trovati d’accordo sul giudizio di un’allieva. Una situazione che ha avuto inizio nel momento in cui la ...

