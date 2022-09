Addio ai rappresentanti antiscientifici in Parlamento, emblemi di una pessima legge elettorale (Di martedì 27 settembre 2022) Ed eccoci dunque in questa nuova Italia. Non sappiamo ancora bene come sarà, ma di certo sarà abbastanza diversa da quanto sin qui abbiamo conosciuto. Come ricercatore, dunque, mi pongo alcune domande. Quale peso e quale ascolto avranno la ricerca e la scienza nel prossimo futuro? Sembra una domanda la cui risposta potrebbe essere scontata, ma, a pensarci bene, le elezioni appena trascorse hanno portato a qualche risultato che vale la pena di riportare. Coloro che rappresentavano l’opposizione alla comunità scientifica e al suo pensiero, almeno quando si sono presentati facendo esplicitamente leva su questo antivalore, sono stati spazzati via dagli Italiani. Sara Cunial, quella che definiva le misure di contrasto alla Xylella “uno scempio in nome e per conto delle agromafie”, non sarà più in Parlamento. La sua lista, che si opponeva ai vaccini, al 5G e alla “dittatura ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 settembre 2022) Ed eccoci dunque in questa nuova Italia. Non sappiamo ancora bene come sarà, ma di certo sarà abbastanza diversa da quanto sin qui abbiamo conosciuto. Come ricercatore, dunque, mi pongo alcune domande. Quale peso e quale ascolto avranno la ricerca e la scienza nel prossimo futuro? Sembra una domanda la cui risposta potrebbe essere scontata, ma, a pensarci bene, le elezioni appena trascorse hanno portato a qualche risultato che vale la pena di riportare. Coloro che rappresentavano l’opposizione alla comunità scientifica e al suo pensiero, almeno quando si sono presentati facendo esplicitamente leva su questo antivalore, sono stati spazzati via dagli Italiani. Sara Cunial, quella che definiva le misure di contrasto alla Xylella “uno scempio in nome e per conto delle agromafie”, non sarà più in. La sua lista, che si opponeva ai vaccini, al 5G e alla “dittatura ...

