"A cosa mira davvero Giuseppe Conte": la bomba di Paolo Celata (Di martedì 27 settembre 2022) Giuseppe Conte è stato presentato come uno dei vincitori di questa tornata elettorale, dato che in campagna elettorale è riuscito a far recuperare al suo partito parecchi punti. In realtà il Movimento 5 Stelle è quello che ha perso più voti in termini assoluti rispetto al 2018, ma a Conte va riconosciuto il merito di averlo rianimato, dato che era scivolato addirittura sotto la doppia cifra. A Propaganda Live, la trasmissione di La7 condotta da Diego Bianchi, Paolo Celata ha raccontato le sue impressioni sui due vincitori di queste elezioni, Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. “Il discorso della Meloni è stato breve - ha esordito il giornalista - ed è stato piuttosto generico, molto Contenuto. L'impressione che ho avuto è che ha frenato e sta ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022)è stato presentato come uno dei vincitori di questa tornata elettorale, dato che in campagna elettorale è riuscito a far recuperare al suo partito parecchi punti. In realtà il Movimento 5 Stelle è quello che ha perso più voti in termini assoluti rispetto al 2018, ma ava riconosciuto il merito di averlo rianimato, dato che era scivolato addirittura sotto la doppia cifra. A Propaganda Live, la trasmissione di La7 condotta da Diego Bianchi,ha raccontato le sue impressioni sui due vincitori di queste elezioni, Giorgia Meloni e. “Il discorso della Meloni è stato breve - ha esordito il giornalista - ed è stato piuttosto generico, moltonuto. L'impressione che ho avuto è che ha frenato e sta ...

