Un posto al sole: decisione cruciale per una delle sue protagoniste (Di lunedì 26 settembre 2022) La soap di Rai Tre torna questa sera e porterà un carico di sorprese. Una delle sue protagoniste dovrà prendere una grande decisione. E’ stata la prima soap ad essere… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 26 settembre 2022) La soap di Rai Tre torna questa sera e porterà un carico di sorprese. Unasuedovrà prendere una grande. E’ stata la prima soap ad essere… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

trash_italiano : Un Posto al Sole e il figlio turbato - Nike55621177 : @madforfree Cosa nn si fa per un posto al sole - SweetSk1996 : @marcopalears Come sa tanto di Scelta Civica con Monti tutta questa litania Cambiano i nomi ma lo schema è quello R… - lilo732 : @antonellaviol17 Alla ricerca di un posto al sole dottoressa? ???? Detto da chi sosteneva un paio di settimane fa che… - Davide2220 : Governo giallonero per riprendersi le terre irredente, il posto al sole, socializzare le fabbriche e uscita dalla N… -