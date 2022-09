Un microonde per cibi rivoluziona il modo in cui produrremo chip (Di lunedì 26 settembre 2022) Alla Cornell University si sta lavorando a un tipo di cottura a microonde per i semiconduttori che consentirà di migliorare i processi produttivi e quindi incrementare le prestazioni dei chip Leggi su repubblica (Di lunedì 26 settembre 2022) Alla Cornell University si sta lavorando a un tipo di cottura aper i semiconduttori che consentirà di migliorare i processi produttivi e quindi incrementare le prestazioni dei

LaStampa : Un microonde per cibi rivoluziona il modo in cui produrremo chip. - ITItalianTech : Un microonde per cibi rivoluziona il modo in cui produrremo chip - InfoCanini : @Pinperepette @Lobst3r838 Mi hai fatto venire in mente quando qualche anno fa in una mensa l'unico modo per usare i… - _unggnu : il profitterol nel microonde ribolle, esplode e si trasforma in una cioccolata con panna (seguitemi per altre ricette) - zm93xme : @clampsus vado allo scientifico solo per capire se il microonde sia schermato o no -