Texas, il gioco folle di una 12enne con un’amica: scommette di sparare al padre e a se stessa (Di lunedì 26 settembre 2022) In Texas, una ragazzina di 12 anni ha sparato a suo padre e ha poi rivolto la pistola contro se stessa. Secondo quanto riporta Nbc News, l’episodio si sarebbe verificato a Weatherford, a est di Dallas. Entrambi, ha fatto sapere lo sceriffo Russ Authier, sono ora ricoverati in ospedale per ferite da arma da fuoco. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità, la ragazzina avrebbe stretto un patto con una coetanea di Lufkin, a 300 chilometri di distanza, per uccidere entrambe le loro famiglie – animali domestici compresi – e scappare insieme in Georgia. Ancora non è chiaro come le due fossero entrate in contatto. La polizia, però, ha fatto sapere che anche la seconda ragazza aveva intenzione di uccidere suo padre, salvo poi cambiare idea all’ultimo. La ragazzina di Lufkin è ora accusata di cospirazione ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022) In, una ragazzina di 12 anni ha sparato a suoe ha poi rivolto la pistola contro se. Secondo quanto riporta Nbc News, l’episodio si sarebbe verificato a Weatherford, a est di Dallas. Entrambi, ha fatto sapere lo sceriffo Russ Authier, sono ora ricoverati in ospedale per ferite da arma da fuoco. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità, la ragazzina avrebbe stretto un patto con una coetanea di Lufkin, a 300 chilometri di distanza, per uccidere entrambe le loro famiglie – animali domestici compresi – e scappare insieme in Georgia. Ancora non è chiaro come le due fossero entrate in contatto. La polizia, però, ha fatto sapere che anche la seconda ragazza aveva intenzione di uccidere suo, salvo poi cambiare idea all’ultimo. La ragazzina di Lufkin è ora accusata di cospirazione ...

