“Striscia la notizia” consegna un tapiro d’oro esagerato per la sconfitta esagerata di Letta (Di lunedì 26 settembre 2022) Un tapiro d’oro gigante al Pd dopo il flop elettorale. Enrico Lucci in prima fila a festeggiare il successo di Fratelli d’Italia, sfoggiando la t-shirt ‘Giorgia sono tuo’. E le ‘esclusive’ dichiarazioni di Ilary Blasi (versione deepfake). Sono solo alcune delle novità in onda domani sera, martedì 27 settembre, nella prima puntata di Striscia la notizia – la voce dell’intransigenza (Canale 5, ore 20.35). Alessandro Siani e Luca Argentero, la strana coppia Il Tg satirico di Antonio Ricci, che festeggia il traguardo delle 35 edizioni, riparte con la coppia Alessandro Siani e Luca Argentero, al debutto dietro al bancone, e due nuovissime Veline, la mora Cosmary Fasanelli e la bionda Anastasia Ronca. Con la ormai attesa consegna del tapiro d’oro tornano le tradizionali ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 settembre 2022) Ungigante al Pd dopo il flop elettorale. Enrico Lucci in prima fila a festeggiare il successo di Fratelli d’Italia, sfoggiando la t-shirt ‘Giorgia sono tuo’. E le ‘esclusive’ dichiarazioni di Ilary Blasi (versione deepfake). Sono solo alcune delle novità in onda domani sera, martedì 27 settembre, nella prima puntata dila– la voce dell’intransigenza (Canale 5, ore 20.35). Alessandro Siani e Luca Argentero, la strana coppia Il Tg satirico di Antonio Ricci, che festeggia il traguardo delle 35 edizioni, riparte con la coppia Alessandro Siani e Luca Argentero, al debutto dietro al bancone, e due nuovissime Veline, la mora Cosmary Fasanelli e la bionda Anastasia Ronca. Con la ormai attesadeltornano le tradizionali ...

