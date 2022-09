Semplici consigli contro l’insonnia (Di lunedì 26 settembre 2022) Oltre la metà degli Italiani, si trova a fare i conti, anche solo occasionalmente, con l'insonnia. Se una notte di scarso riposo è sufficiente a determinare conseguenze negative sulla giornata che la segue, chi fa i conti con l'insonnia cronica, va incontro a molte problematiche fisiche e psicosociali. Ecco perché l'insonnia cronica va riconosciuta e curata.Con il termine insonnia, si indica la scarsità della quantità o della qualità del sonno. Il problema si può presentare con un ritardo dell'addormentamento, con sonno frammentato o con risvegli precoci. L'insonnia può essere occasionale ma è ritenuta cronica quando persiste per oltre sei mesi e ha un impatto negativo sulla vita quotidiana. Non è difficile, d'altronde, immaginare quanto la concentrazione, l'attenzione e l'umore possano risentire di uno scarso riposo.Anche se un consulto medico è utile nei casi di ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 26 settembre 2022) Oltre la metà degli Italiani, si trova a fare i conti, anche solo occasionalmente, con l'insonnia. Se una notte di scarso riposo è sufficiente a determinare conseguenze negative sulla giornata che la segue, chi fa i conti con l'insonnia cronica, va ina molte problematiche fisiche e psicosociali. Ecco perché l'insonnia cronica va riconosciuta e curata.Con il termine insonnia, si indica la scarsità della quantità o della qualità del sonno. Il problema si può presentare con un ritardo dell'addormentamento, con sonno frammentato o con risvegli precoci. L'insonnia può essere occasionale ma è ritenuta cronica quando persiste per oltre sei mesi e ha un impatto negativo sulla vita quotidiana. Non è difficile, d'altronde, immaginare quanto la concentrazione, l'attenzione e l'umore possano risentire di uno scarso riposo.Anche se un consulto medico è utile nei casi di ...

