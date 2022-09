Santanchè doppia Cottarelli, l’eterno Tabacci verso la vittoria a Milano (mentre Di Maio è fuori) (Di lunedì 26 settembre 2022) Daniela Santanchè doppia Carlo Cottarelli nella sfida uninominale. Il candidato del centrosinistra, che ha comunque un paracadute nel proporzionale, aveva detto che il suo obiettivo era perdere bene. I numeri per ora gli assicurano la sconfitta. E le sue dimensioni paiono ragguardevoli. Con 753 sezioni su 780 scrutinate la candidata di Fdi raccoglie più di 190 mila voti mentre il suo sfidante si ferma a 101 mila. mentre la candidata del Terzo Polo Francesca Zaltieri ne porta a casa 28 mila e Umberto Di Franco del M5s arriva a 27 mila. l’eterno ritorno di Bruno Tabacci invece ha successo anche in queste elezioni. Nel collegio Lombardia 1 – UO7 con 305 sezioni su 406 scrutinate il leader che si è alleato con Di Maio (ma a lui è andata male) raccoglie 60 ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022) DanielaCarlonella sfida uninominale. Il candidato del centrosinistra, che ha comunque un paracadute nel proporzionale, aveva detto che il suo obiettivo era perdere bene. I numeri per ora gli assicurano la sconfitta. E le sue dimensioni paiono ragguardevoli. Con 753 sezioni su 780 scrutinate la candidata di Fdi raccoglie più di 190 mila votiil suo sfidante si ferma a 101 mila.la candidata del Terzo Polo Francesca Zaltieri ne porta a casa 28 mila e Umberto Di Franco del M5s arriva a 27 mila.ritorno di Brunoinvece ha successo anche in queste elezioni. Nel collegio Lombardia 1 – UO7 con 305 sezioni su 406 scrutinate il leader che si è alleato con Di(ma a lui è andata male) raccoglie 60 ...

robertotarlocco : “È la democrazia bellezza” e non si discute ma un Paese dove la Santanche’ più che doppia Cottarelli, è un Paese malato!! - savinotr : @ngiocoli Ma che Paese è un Paese in cui scambiamo un Draghi con una Meloni e in cui una Santanche' doppia un Cotta… - Affaritaliani : Lombardia, Santanchè doppia Cottarelli Berlusconi ok a Monza: torna in Senato - TgrRaiLombardia : Daniela Santanchè vince la sfida con Carlo Cottarelli. Nel collegio di Cremona per il Senato Fdi al 31%, doppia la… - Ilsuperbo89 : Santanchè che doppia Cottarelli a Cremona ???????????? #elezioni2022 #exitpool #ElezioniPolitiche22 -

