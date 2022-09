Ranking Atp aggiornato a lunedì 26 settembre 2022: Sinner torna in top-ten, Sonego guadagna 20 posizioni (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 26 settembre. Da poco terminata una settimana davvero intensa dal punto di vista emotivo, con il ritiro di Roger Federer, ma che poco ha cambiato nelle prime posizioni. Le novità principali riguardano gli italiani, visto che Jannik Sinner torna in top-ten, scalzando Hurkacz, e Lorenzo Sonego guadagna 20 posizioni e sale al 45° posto dopo la vittoria dell’Atp di Metz. Ne perde tre, invece, Fabio Fognini. Di seguito il Ranking aggiornato. Ranking Atp aggiornato a lunedì 26 settembre Carlos Alcaraz 6740 Casper Ruud 5850 Rafael Nadal 5810 Daniil Medvedev 5065 Alexander Zverev ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) IlAtp26. Da poco terminata una settimana davvero intensa dal punto di vista emotivo, con il ritiro di Roger Federer, ma che poco ha cambiato nelle prime. Le novità principali riguardano gli italiani, visto che Jannikin top-ten, scalzando Hurkacz, e Lorenzo20e sale al 45° posto dopo la vittoria dell’Atp di Metz. Ne perde tre, invece, Fabio Fognini. Di seguito ilAtp26Carlos Alcaraz 6740 Casper Ruud 5850 Rafael Nadal 5810 Daniil Medvedev 5065 Alexander Zverev ...

