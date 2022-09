Per governare, Giorgia Meloni dovrà essere più draghiana di Draghi (Di lunedì 26 settembre 2022) Per il momento, Giorgia Meloni spaventa meno di Matteo Salvini. Dopo la chiusura come peggiore d’Europa di venerdì scorso, Piazza Affari saluta al rialzo la vittoria netta della coalizione di centrodestra e il primato di Fratelli d’Italia. Con lo spread tra Btp e Bund che reagisce senza grossi scossoni. Il risultato delle elezioni politiche italiane era previsto. L’incertezza del 2018, che innescò quasi subito una reazione sui mercati, oggi appare lontana. Lo scenario, almeno sulla carta, sembra più stabile di quasi cinque anni fa. Contano molto le rassicurazioni di Meloni sulla necessità di evitare altri scostamenti di bilancio e spese eccessive, al contrario di Salvini. Conta l’inversione di marcia della leader di Fratelli d’Italia da una linea politica più dura a una più moderata, in particolare nelle ricette economiche. Tanto da ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 settembre 2022) Per il momento,spaventa meno di Matteo Salvini. Dopo la chiusura come peggiore d’Europa di venerdì scorso, Piazza Affari saluta al rialzo la vittoria netta della coalizione di centrodestra e il primato di Fratelli d’Italia. Con lo spread tra Btp e Bund che reagisce senza grossi scossoni. Il risultato delle elezioni politiche italiane era previsto. L’incertezza del 2018, che innescò quasi subito una reazione sui mercati, oggi appare lontana. Lo scenario, almeno sulla carta, sembra più stabile di quasi cinque anni fa. Contano molto le rassicurazioni disulla necessità di evitare altri scostamenti di bilancio e spese eccessive, al contrario di Salvini. Conta l’inversione di marcia della leader di Fratelli d’Italia da una linea politica più dura a una più moderata, in particolare nelle ricette economiche. Tanto da ...

CarloCalenda : Vedremo se la Meloni sarà capace di governare; noi faremo un’opposizione dura ma costruttiva. In meno di due mesi a… - Giorgiolaporta : Il Pd ha perso, ma non è una grande novità. Normalmente gli basta perdere per governare. Sono stati coerenti. Ma st… - Avvenire_Nei : 113 seggi al Senato e 236 alla Camera: Meloni 'vede' i numeri per governare - bravexftdt_ : RT @femmefleurie: solo quando ti trovi in casa persone che soffrono di depressione o qualsiasi altra cosa capisci che chi definisce le mala… - Balu875651831 : RT @LaPaola110: Segnatevelo: tra 8 mesi ci sarà un governo tecnico. Perché #Meloni ha vinto. Ma non ha le capacità tecniche per fare un go… -