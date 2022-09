Oroscopo della settimana dal 26 settembre al 2 ottobre: Toro e Cancro audaci (Di lunedì 26 settembre 2022) L’Oroscopo della settimana dal 26 settembre al 2 ottobre è caratterizzato da tante sorprese. La vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali subirà l’implacabile influenza delle stelle. Ci sarà chi lavorerà con molto entusiasmo e chi preferirà condurre una quotidianità più rilassata. In particolare, Cancro, Vergine e Sagittario faranno enormi passi da giganti, mentre Toro, Leone e Capricorno inseguiranno la loro anima gemella. Ariete, Scorpione e Pesci non partiranno con il piede giusto, al contrario di Gemelli, Bilancia e Acquario che saranno piuttosto fortunati. Per avere una visione completa dell’Oroscopo della settimana, si consiglia di consultare anche il profilo del proprio ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 26 settembre 2022) L’dal 26al 2è caratterizzato da tante sorprese. La vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali subirà l’implacabile influenza delle stelle. Ci sarà chi lavorerà con molto entusiasmo e chi preferirà condurre una quotidianità più rilassata. In particolare,, Vergine e Sagittario faranno enormi passi da giganti, mentre, Leone e Capricorno inseguiranno la loro anima gemella. Ariete, Scorpione e Pesci non partiranno con il piede giusto, al contrario di Gemelli, Bilancia e Acquario che saranno piuttosto fortunati. Per avere una visione completa dell’, si consiglia di consultare anche il profilo del proprio ...

