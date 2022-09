(Di lunedì 26 settembre 2022) I carabinieri hannoun uomo di 62 anni a, in provincia di Roma, perdi. In particolare, la scorsa notte, a seguito della segnalazione giunta al 112, i carabinieri del ...

TuttoQuaNews : RT @leggoit: Nettuno, 62enne arrestato per spaccio di droga: stava vandalizzando un distributore di benzina - CasilinaNews : Nettuno. Sorpreso con droga e contanti: arrestato pusher 62enne - leggoit : Nettuno, 62enne arrestato per spaccio di droga: stava vandalizzando un distributore di benzina -

leggo.it

... a seguito della segnalazione giunta al 112, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Anzio sono intervenuti nei pressi di un distributore di benzina di, dove un ...L'uomo - unromano in pensione, deluso dalla loro relazione naufragata all'improvviso - ..., disabili: stop al questionario che chiedeva 'Quanto ti vergogni del tuo familiare' IL PRIMO ... Nettuno, 62enne arrestato per spaccio di droga: stava vandalizzando un distributore di benzina I carabinieri hanno arrestato un uomo di 62 anni a Nettuno, in provincia di Roma, per spaccio di droga. In particolare, la scorsa notte, a seguito della segnalazione giunta al 112, i ...