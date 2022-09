Le prime proiezioni (Di lunedì 26 settembre 2022) : Lega sotto al 10 per cento, quasi appaiata a Forza Italia. Tutti i dettagli. Leggi su europa.today (Di lunedì 26 settembre 2022) : Lega sotto al 10 per cento, quasi appaiata a Forza Italia. Tutti i dettagli.

TgLa7 : Lega sotto il 10%, dato particolarmente basso che si discosta dalle forbici del trend poll. Di conseguenza anche tu… - pietroraffa : Ho visto un paio di exit poll 'riservati' e danno dati diversi tra loro. Ma in ogni caso: sempre meglio aspettare l… - RaiNews : Prime proiezioni liste Senato #ElezioniPolitiche2022 - aiccu77gst1 : @matteosalvinimi ?? ?? Ma non hai imparato niente che non si twitta con i risultati delle prime proiezioni che porta sfiga. #salviniportasfiga - fanpage : ???? #ElezioniPolitiche2022 Arrivano le prime proiezioni: la coalizione di centrodestra arriva al 43,30%, trainata d… -