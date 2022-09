Kulusevski: “Alla Juve non ero felice”, poi la risposta su Conte (Di lunedì 26 settembre 2022) In questi ultimi tre anni la dirigenza bianconera ha davvero sbagliato diverse mosse di mercato con acquisti e cessioni tutt’altro che azzeccati. Anche in panchina, poi, il dietrofront con Allegri non è stato molto chiaro. Cherubini, Arrivabene e Nedved, in coadiuvazione con Allegri, hanno sbagliato tanto in sede di mercato, lasciando partire alcuni giocatori che non avevano fatto bene, che in realtà si stanno rivelando davvero molto forti. Si tratta soprattutto di Bentancur e Kulusevski, che in Inghilterra con il Tottenham stanno rendendo davvero al massimo, a differenza di quanto accadeva in Italia con Allegri. Dejan Kulusevski of Tottenham Hotspur A proposito di ciò è stato intervistato dAlla Gazzetta dello Sport Dejan Kulusevski, che ha parlato così del suo passato Alla ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 26 settembre 2022) In questi ultimi tre anni la dirigenza bianconera ha davvero sbagliato diverse mosse di mercato con acquisti e cessioni tutt’altro che azzeccati. Anche in panchina, poi, il dietrofront con Allegri non è stato molto chiaro. Cherubini, Arrivabene e Nedved, in coadiuvazione con Allegri, hanno sbagliato tanto in sede di mercato, lasciando partire alcuni giocatori che non avevano fatto bene, che in realtà si stanno rivelando davvero molto forti. Si tratta soprattutto di Bentancur e, che in Inghilterra con il Tottenham stanno rendendo davvero al massimo, a differenza di quanto accadeva in Italia con Allegri. Dejanof Tottenham Hotspur A proposito di ciò è stato intervistato dGazzetta dello Sport Dejan, che ha parlato così del suo passato...

