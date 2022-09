Iran: almeno 76 morti dall'inizio delle proteste per Mahsa (Di lunedì 26 settembre 2022) Sarebbero almeno 76 i morti in Iran per la dura repressione delle proteste seguite alla morte della 22enne Mahsa Amini mentre era sotto la custodia della polizia morale perchè non avrebbe indossato ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) Sarebbero76 iinper la dura repressioneseguite alla morte della 22enneAmini mentre era sotto la custodia della polizia morale perchè non avrebbe indossato ...

