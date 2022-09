Formazioni Ungheria-Italia | Di Lorenzo e Raspadori in campo dal 1? | scelta a sorpresa in attacco

(Di lunedì 26 settembre 2022)è la gara che chiude il gruppo 3 della UEFA Nations League. La Nazionale guidata da mister Roberto Mancini si gioca il primo posto del raggruppamento, che vale il pass per la final four della competizione. Per farlo, gli azzurri dovranno battere la sorprendentedell’no CT Marco Rossi. La Nazionale è reduce dalla vittoria interna contro l’Inghilterra, regalata dalla splendida rete del ‘napoletano’ Giacomo, che in questi giorni ha raccolto gli elogi dello stesso Mancini. Quest’ultimo riconferma l’ex Sassuolo nell’undici titolare, così come il capitano Giovanni Di: entrambi, dunque, saranno titolari nella sfida contro gli ungheresi. Giacomo(Photo by Claudio Villa/Getty Images)Il tecnico si è affidato ...

BUDAPEST () - Vincere e conquistare le Final Four di Nations League. È questo il diktat in casa Italia in vista del match delle 20.45 alla Puskas Arena di Budapest contro l'. Al momento la nazionale di Marco Rossi, reduce dalla vittoria di misura in trasferta contro la Germania, guida il Gruppo 3 con 10 punti in cinque partite, mentre gli azzurri di Roberto ... Stasera in tv - lunedì 26 settembre 2022 - tutti a tifare la Nazionale di calcio italiana che a Budapest sfida l' Ungheria per la ...