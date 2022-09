Elezioni 2022, S&P: “Per nuovo governo scelte difficili” (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “Un momento difficile per l’economia italiana ed europea” è quello che si troverà ad affrontare il nuovo governo italiano che nascerà dopo le Elezioni che hanno portato il centrodestra all’affermazione. E’ la valutazione fatta da S&P nel bollettino rilasciato dopo il voto di ieri. “Il nuovo governo italiano deve affrontare scelte difficili tra la recessione europea e l’alto debito”, sottolinea S&P, spiegando che “sulla scia dell’aumento dei prezzi dell’energia e dell’indebolimento della domanda globale, S&P Global Ratings prevede una lieve recessione in Italia il prossimo anno con una previsione del Pil in contrazione dello 0,1% prima di una ripresa dell’1,5% nel 2024”. L’agenzia di rating S&P non prevede “rischi fiscali immediati ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “Un momento difficile per l’economia italiana ed europea” è quello che si troverà ad affrontare ilitaliano che nascerà dopo leche hanno portato il centrodestra all’affermazione. E’ la valutazione fatta da S&P nel bollettino rilasciato dopo il voto di ieri. “Ilitaliano deve affrontaretra la recessione europea e l’alto debito”, sottolinea S&P, spiegando che “sulla scia dell’aumento dei prezzi dell’energia e dell’indebolimento della domanda globale, S&P Global Ratings prevede una lieve recessione in Italia il prossimo anno con una previsione del Pil in contrazione dello 0,1% prima di una ripresa dell’1,5% nel 2024”. L’agenzia di rating S&P non prevede “rischi fiscali immediati ...

