Charlie Gnocchi sbotta contro Giovanni Ciacci: “Mi rompi i C” (Di lunedì 26 settembre 2022) Primi litigi nella casa del Grande Fratello Vip 7 e oggi ne è scoppiato uno per le faccende domestiche. Una parte della casa vuole dei turni e che tutti i gieffini a rotazione facciano tutto, dalla pulizia del bagno alla cura della cucina, altri vipponi invece preferiscono che ognuno segua le sue attitudini e le sue preferenze, dicendo cosa vuole fare e cosa preferisce evitare. Giovanni Ciacci fa parte del primo gruppo e Charlie Gnocchi del secondo e per questo i due si sono scontrati a tavola. Charlie Gnocchi: “Basta chiamarmi Gene, hai rotto i C!” Charlie Gnocchi ha continuato con la sua teoria secondo la quale l’organizzazione eccessiva sarebbe inutile e Ciacci ha cercato di spiegargli perché non era d’accordo con lui. Il conduttore ... Leggi su biccy (Di lunedì 26 settembre 2022) Primi litigi nella casa del Grande Fratello Vip 7 e oggi ne è scoppiato uno per le faccende domestiche. Una parte della casa vuole dei turni e che tutti i gieffini a rotazione facciano tutto, dalla pulizia del bagno alla cura della cucina, altri vipponi invece preferiscono che ognuno segua le sue attitudini e le sue preferenze, dicendo cosa vuole fare e cosa preferisce evitare.fa parte del primo gruppo edel secondo e per questo i due si sono scontrati a tavola.: “Basta chiamarmi Gene, hai rotto i C!”ha continuato con la sua teoria secondo la quale l’organizzazione eccessiva sarebbe inutile eha cercato di spiegargli perché non era d’accordo con lui. Il conduttore ...

BITCHYFit : Charlie Gnocchi sbotta contro Giovanni Ciacci: “Mi rompi i C” - PoIizia_Postale : La minaccia con la stecca da biliardo letteralmente la cosa più comprensibile fatta o detta da Charlie Gnocchi in u… - 20_sansastark : Charlie gnocchi c'ha proprio la faccia de uno che dopo aver pisciato non pulisce il water - ScreamingCindy : Charlie Gnocchi e Gene Gnocchi. - condoglianze1 : Ma Charlie Gnocchi da quando è uscito e poi rientrato è cambiato totalmente C'è stata la finestrella di Zelletta anche per lui #gfvip -