Can Yaman Svela: Ho Fatto Arrestare Un Mio Fan! (Di lunedì 26 settembre 2022) Can Yaman ha rilasciato un'intervista nella quale ha parlato del suo rapporto con i fan, ammettendo che alcuni di loro sono troppo invadenti e raccontando un aneddoto su una situazione che è degenerata… Can Yaman ha parlato molte volte del suo rapporto complicato con i fan e dell'estrema invadenza di alcuni di loro. Molti, infatti, cercano l'attore turco ovunque vada, raggiungendolo in hotel o persino sotto casa sua, che in effetti è stato costretto a cambiare. In un'intervista in cui ha parlato proprio dell'argomento, Yaman ha ammesso che una volta ha Fatto quasi Arrestare un fan perché ha perso la pazienza con lui a causa del suo comportamento.

