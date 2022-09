Borsa: Milano apre in lieve calo, Ftse Mib - 0,49% dopo voto (Di lunedì 26 settembre 2022) La Borsa di Milano apre in calo dello 0,49% con il Ftse Mib a quota 20.966 punti. "L'esito elettorale è stato sostanzialmente in linea con le aspettative", spiegano gli analisti. Sul listino in calo i ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) Ladiindello 0,49% con ilMib a quota 20.966 punti. "L'esito elettorale è stato sostanzialmente in linea con le aspettative", spiegano gli analisti. Sul listino ini ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La Borsa di Milano si mostra positiva in pre-apertura, dopo l'appuntamento elettorale #ANSA - InfoNewsNapoli : RT @cjmimun: Poche battute e la Borsa di Milano cambia rotta, il Ftse Mib gira in rialzo guadagnando lo 0,5 per cento, unica in rialzo in E… - donatellaluisa : RT @Agenzia_Ansa: La Borsa di Milano mantiene il calo dello 0,49% con il Ftse Mib a quota 20.966 punti. 'L'esito elettorale è stato sostanz… - klaretfox : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | La Borsa di Milano si mostra positiva in pre-apertura, dopo l'appuntamento elettorale #ANSA https://t.… - cjmimun : Poche battute e la Borsa di Milano cambia rotta, il Ftse Mib gira in rialzo guadagnando lo 0,5 per cento, unica in rialzo in Europa. -