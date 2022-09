(Di lunedì 26 settembre 2022) BOLOGNA –la: “Non è maidi uno solo”, quindi la batosta subita dal Pd alle elezioni politiche “non èsolo di Enrico Letta, è una. Quando si vince si vince insieme, e quando si perde si perde insieme”, ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna incontrando i L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il Pd vince in Emilia Romagna. Ecco i candidati più votati Orlando parla del futuro del Pd: “Il leader è Zingaretti, non Conte” Strage di Bologna:, “L’Emilia-Romagna non dimentica” L’appello di Grillo: “Divoriamo km, meglio i prodotti locali” Elezioni politiche le ...

Webmagazine24

Dopo Letta: Schlein oIntanto, comunque, il Pd fa i conti con la sconfitta nazionale. ... Una consigliera comunale di Milanoduramente: 'Il partito non schiera volti nuovi, non parla ...E' il motivo del mio risultato a queste elezioni'a caldo Dondi. Avvocato da 34 anni, per ... Stefanofreddissimo man mano che nella notte arrivano i risultati dai seggi: 'L'... Bonaccini commenta la sconfitta: “È una responsabilità collettiva” Bologna, 26 set. (askanews) - "La sconfitta non è mai responsabilità di uno solo", quindi la sconfitta del Pd alle elezioni politiche "non ...Tra gli stand della Fiera dove, dal 26 al 30, è di scena il Salone internazionale della ceramica per l’architettura e dell’arredobagno ...