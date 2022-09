Al Pd restano i meme: la card che circolava nelle chat WhatsApp dopo le proiezioni (Di lunedì 26 settembre 2022) Per dire di come i tempi cambiano anche nelle tornate elettorali, una volta era frequente – negli ambienti della sinistra – fare la cosiddetta analisi della sconfitta. Adesso, si preferisce l’ironia dei meme, nelle chat di WhatsApp. Stando a un retroscena riportato dal Corriere della Sera, ad esempio, alcuni esponenti del Partito Democratico – una volta constatato l’esito infausto delle elezioni del 25 settembre – hanno fatto circolare nelle chat di riferimento sull’app di messaggistica una card che riprendeva il claim dello slogan elettorale scelto da Enrico Letta: Scegli. La scelta, però, non era tra i valori e i disvalori proposti dal segretario dem, bensì tra le due alternative “piangere” o “bestemmiare”. LEGGI ANCHE > Il vizietto degli ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 26 settembre 2022) Per dire di come i tempi cambiano anchetornate elettorali, una volta era frequente – negli ambienti della sinistra – fare la cosiddetta analisi della sconfitta. Adesso, si preferisce l’ironia deidi. Stando a un retroscena riportato dal Corriere della Sera, ad esempio, alcuni esponenti del Partito Democratico – una volta constatato l’esito infausto delle elezioni del 25 settembre – hanno fatto circolaredi riferimento sull’app di messaggistica unache riprendeva il claim dello slogan elettorale scelto da Enrico Letta: Scegli. La scelta, però, non era tra i valori e i disvalori proposti dal segretario dem, bensì tra le due alternative “piangere” o “bestemmiare”. LEGGI ANCHE > Il vizietto degli ...

