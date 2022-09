Traffico Roma del 25-09-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto resta nel complesso scorrevole ilsulla rete viaria della capitale possibili rallentamenti Tuttavia da segnalare per un incidente in via della Camilluccia altezza incrocio con via Stresa incidente anche in via Ostiense altezza incrocio con via di Ponte Ladrone segnalate ad Ostia allagamenti in via dell’Idroscalo altezza incrocio con via degli aliscafi emanata lo ricordiamo per la giornata di oggi un allerta meteo arancione su un Lazio un invito dunque alla prudenza perché oggi anche a carattere temporalesco accompagnata e localmente da vento forte su gran parte della regione maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia ...