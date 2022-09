Milan | De Ketelaere | coraggio e minutaggio | deve sbloccarsi

Gazzetta_it : De Ketelaere: 'Il gol? Spero presto. Ma deve venire in modo naturale' #Milan - sportmediaset : Milan, senti De Ketelaere: 'Ho ancora molto da imparare. Il gol? Ci sto lavorando' #milan #deketelaere #cdk - DiMarzio : #DeKetelaere parla così del gol che non arriva ?? - milansette : Milan, senti De Ketelaere: ''Ho ancora molto da imparare. Il gol? Ci sto lavorando'' - Sportmediaset #acmilan… - MilanSpazio : Milan, senti Gullit: “Leao è un fuoriclasse!”, poi il consiglio a De Ketelaere -

Stefano Pioli studia il piano per il gol di De, il belga deve ancora sbloccarsi in rossonero e non segna da 6 mesi Stefano Pioli studia il piano per il gol di De, il belga deve ancora sbloccarsi in rossonero e non segna da 6 mesi. Dalla posizione, l'allenatore lo metterà più vicino ...Rassegna stampa di domenica 25 settembre ,, Charles Deha iniziato bene l'avventura rossonera, ma non ha ancora mostrato il meglio del suo repertorio. Le sue parole in un'intervista a hln.be. Un occasione per capire meglio che ...Il Milan affronterà l’Empoli dopo la sosta per le Nazionali e si è parlato molto dell’undici titolare a pochi giorni dalla gara col Chelsea. Giocatori del calibro di Mike Maignan, Theo Hernandez e Div ...Il Milan di Stefano Pioli è una delle squadre che fa più parlare di sé nell'orbita del campionato di Serie A, di cui è anche campione. Parlando proprio di ...