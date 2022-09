Mattarella e i leader al voto, Meloni rinvia per ressa (Di domenica 25 settembre 2022) AGI - Il primo è stato Sergio Mattarella, che poco dopo le otto e mezzo è andato a votare nel suo seggio di Palermo. Il Presidente della Repubblica, dopo avere espresso il proprio voto, ha stretto la mano al presidente di seggio e ha lasciato la scuola media Piazzi, senza rilasciare dichiarazioni. La gente in coda per votare ha rivolto garbatamente un saluto al capo dello stato. voto rinviato in serata invece per Giorgia Meloni: la ressa di fotografi e cronisti che la attendevano al seggio romano di via Beata Vergine del Carmelo a Roma ha spinto la leader di Fratelli d'Italia a rimandare il suo voto dopo le 22, rispetto alle 11 previste, per consentire agli elettori del suo seggio un voto sereno. Ok con il pollice alzato all'uscita ... Leggi su agi (Di domenica 25 settembre 2022) AGI - Il primo è stato Sergio, che poco dopo le otto e mezzo è andato a votare nel suo seggio di Palermo. Il Presidente della Repubblica, dopo avere espresso il proprio, ha stretto la mano al presidente di seggio e ha lasciato la scuola media Piazzi, senza rilasciare dichiarazioni. La gente in coda per votare ha rivolto garbatamente un saluto al capo dello stato.to in serata invece per Giorgia: ladi fotografi e cronisti che la attendevano al seggio romano di via Beata Vergine del Carmelo a Roma ha spinto ladi Fratelli d'Italia a rimandare il suodopo le 22, rispetto alle 11 previste, per consentire agli elettori del suo seggio unsereno. Ok con il pollice alzato all'uscita ...

