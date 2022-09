Maltempo, scuole chiuse a Napoli lunedì 26 settembre: stop anche in altri comuni. Elenco in aggiornamento (Di domenica 25 settembre 2022) scuole chiuse a Napoli domani, lunedì 26 settembre. Lo ha deciso il sindaco Gaetano Manfredi, che a breve firmerà un'ordinanza di chiusura delle scuole che non erano già destinate a seggio elettorale "in considerazione della proroga dell'allerta meteo e sulla base del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti" e "allo scopo di tutelare la sicurezza degli studenti e del personale educativo e scolastico". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 25 settembre 2022)domani,26. Lo ha deciso il sindaco Gaetano Manfredi, che a breve firmerà un'ordinanza di chiusura delleche non erano già destinate a seggio elettorale "in considerazione della proroga dell'allerta meteo e sulla base del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti" e "allo scopo di tutelare la sicurezza degli studenti e del personale educativo e scolastico". L'articolo .

