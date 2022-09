Maldini entra, spettatori tutti in piedi: che standing ovation! | VIDEO (Di domenica 25 settembre 2022) Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, è stato ospite al Festival dello Sport a Trento. Che accoglienza al Teatro Sociale! tutti in piedi e standing ovation Leggi su pianetamilan (Di domenica 25 settembre 2022) Paolo, direttore tecnico del Milan, è stato ospite al Festival dello Sport a Trento. Che accoglienza al Teatro Sociale!inovation

chiaramilanista : Paolo Maldini è rossonero dentro. Si emoziona quando parla di Milan e ricordiamoci che Maldini da ragazzo tifava Ju… - Muawiya95 : RT @LucaManinetti: Paolo #Maldini al Festival dello Sport su Galliani: 'È ??? ma milanista milanista. Quando contro lo Spezia l'arbitro non… - EmaGrieco12 : @WhiteWidow_5050 1) cosa c’entra Maldini con le azioni di Galliani ?! Hahah 2) Galliani è un tifoso non un tessera… - EmaGrieco12 : @J__kcaj 1) cosa c’entra Maldini con le azioni di Galliani ?! Hahah 2) Galliani è un tifoso non un tesserato dell’… - EmaGrieco12 : @Giovanni_2712 1) cosa c’entra Maldini con le azioni di Galliani ?! Hahah 2) Galliani è un tifoso non un tesserato… -