LIVE Motocross delle Nazioni 2022 in DIRETTA: Tomac in testa, Cairoli settimo, Adamo quindicesimo. Attardato Coldenhoff (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1 Olanda poco brillante con la quattordicesima posizione di Coldenhoff e la decima di de Wolf. -2 Coldenhoff passa Adamo per guadagnarsi la quattordicesima piazza. -3 Tomac ha messo il turbo nella seconda parte di gara: davvero una grande condizione fisica e resistenza. -4 L’Italia in questo momento è in quinta posizione con 21 punti: la settima posizione di Cairoli e la quattordicesima di Adamo (14+7). -5 Coldenhoff è quindicesimo e ora è all’assalto di Andrea Adamo! -6 Geerts per un attimo ha perso il controllo della moto e vede sempre più allontanarsi Tomac. -7 SCIVOLA SEEWER! Lo svizzero stava spingendo a tutta per prendere Renaux: adesso ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-1 Olanda poco brillante con la quattordicesima posizione die la decima di de Wolf. -2passaper guadagnarsi la quattordicesima piazza. -3ha messo il turbo nella seconda parte di gara: davvero una grande condizione fisica e resistenza. -4 L’Italia in questo momento è in quinta posizione con 21 punti: la settima posizione die la quattordicesima di(14+7). -5e ora è all’assalto di Andrea! -6 Geerts per un attimo ha perso il controllo della moto e vede sempre più allontanarsi. -7 SCIVOLA SEEWER! Lo svizzero stava spingendo a tutta per prendere Renaux: adesso ...

