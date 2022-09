L’Inter Women batte la Sampdoria: primato solitario! (Di domenica 25 settembre 2022) L’Inter Women di Rita Guarino batte la Sampdoria e vola al primo posto in classifica Altro successo per L’Inter Women di Rita Guarino che nella quarta giornata della Serie A Femminile batte la Sampdoria per 0 a 2. Reti di Bonetti su rigore e di Chawinga nel giro di un minuto nella ripresa. Grazie a questo successo le nerazzurre salgono al primo posto solitario in classifica a quota 10 punti. Primo tempo molto fisico e combattuto: Sampdoria che inizia con un pressing aggressivo che porta Rincon al primo tiro del match dopo soli 30 secondi. L’Inter gestisce il possesso del pallone e va vicina al gol al 12? con Chawinga che sfrutta un rimpallo, entra in area e tira, trovando però la parata di Tampieri in uscita ... Leggi su intermagazine (Di domenica 25 settembre 2022)di Rita Guarinolae vola al primo posto in classifica Altro successo perdi Rita Guarino che nella quarta giornata della Serie A Femminilelaper 0 a 2. Reti di Bonetti su rigore e di Chawinga nel giro di un minuto nella ripresa. Grazie a questo successo le nerazzurre salgono al primo posto solitario in classifica a quota 10 punti. Primo tempo molto fisico e combattuto:che inizia con un pressing aggressivo che porta Rincon al primo tiro del match dopo soli 30 secondi.gestisce il possesso del pallone e va vicina al gol al 12? con Chawinga che sfrutta un rimpallo, entra in area e tira, trovando però la parata di Tampieri in uscita ...

