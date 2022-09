L’attore più famoso al mondo diventa imprenditore: prodotti per tutti, ma prezzi da denuncia (Di domenica 25 settembre 2022) Forse è L’attore più famoso in assoluto al mondo, ma non contento diventa anche imprenditore: i suoi prodotti sono per tutti, ma il prezzo è pura follia! Si sa, alcuni membri del cinema o del mondo dello spettacolo, dopo una carriera passata a collezionare premi, Oscar e nomine particolari, decidono di ‘buttarsi’ su altro. Ne è un chiaro esempio Rihanna, che nonostante un percorso musicale distinto e che vanta milioni di fan ancora intenti a cantare le sue canzoni, ha deciso di distaccarsi dal mondo della musica per concentrarsi sulla sua azienda Fenty Beauty, con una linea cosmetica degna di esser chiamata così. Fonte canvaAnche altri membri del mondo ‘vip’, come ad esempio Carlo Cracco hanno varcato le porte di altri ... Leggi su curiosauro (Di domenica 25 settembre 2022) Forse èpiùin assoluto al, ma non contentoanche: i suoisono per, ma il prezzo è pura follia! Si sa, alcuni membri del cinema o deldello spettacolo, dopo una carriera passata a collezionare premi, Oscar e nomine particolari, decidono di ‘buttarsi’ su altro. Ne è un chiaro esempio Rihanna, che nonostante un percorso musicale distinto e che vanta milioni di fan ancora intenti a cantare le sue canzoni, ha deciso di distaccarsi daldella musica per concentrarsi sulla sua azienda Fenty Beauty, con una linea cosmetica degna di esser chiamata così. Fonte canvaAnche altri membri del‘vip’, come ad esempio Carlo Cracco hanno varcato le porte di altri ...

purple_lady18 : @_Angelux_ - come un ragazzo molto attraente poco più che ventenne, e sarei ipocrita se dicessi che l'attore scelto… - Esmeralda33ap : RT @TilaTila2020: «...Fare l'avvocato...non era il lavoro giusto per il mio carattere: io sono uno che evita i problemi, non uno che li ris… - Eatzor : RT @TilaTila2020: «...Fare l'avvocato...non era il lavoro giusto per il mio carattere: io sono uno che evita i problemi, non uno che li ris… - duaplicity : niente purtroppo a me l'attore di nikolai non piace doveva essere l'uomo più bello del mondo non mi darò mai pace - Nicla44241089 : RT @TilaTila2020: «...Fare l'avvocato...non era il lavoro giusto per il mio carattere: io sono uno che evita i problemi, non uno che li ris… -