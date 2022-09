Juve, scenario clamoroso dall'Inghilterra: potrebbe arrivare a zero un portiere top (Di domenica 25 settembre 2022) Come riportato dal Telegraph, il Manchester United non offrirà il rinnovo di contratto a David De Gea. Lo spagnolo sarà quindi... Leggi su calciomercato (Di domenica 25 settembre 2022) Come riportato dal Telegraph, il Manchester United non offrirà il rinnovo di contratto a David De Gea. Lo spagnolo sarà quindi...

sportli26181512 : Juve, scenario clamoroso dall'Inghilterra: potrebbe arrivare a zero un portiere top: Come riportato dal Telegraph,… - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: #Juventus, colpo a sorpresa per l’attacco: è il dopo #DiMaria!?? - JuventusUn : #Juventus, colpo a sorpresa per l’attacco: è il dopo #DiMaria!?? - ZonaBianconeri : RT @RadioFebbrea90: #Calciomercato #Juventus - Scenario clamoroso, il nuovo ds porta il colpaccio - RadioFebbrea90 : #Calciomercato #Juventus - Scenario clamoroso, il nuovo ds porta il colpaccio -