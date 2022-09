Israele: inizia l'anno 5783, sinagoghe piene ma in allerta (Di domenica 25 settembre 2022) Israele celebra da stasera, come vuole la tradizione, l'inizio dell'anno 5783 dalla creazione divina del mondo. Alla luce di una serie di recenti attacchi palestinesi, la polizia ha consigliato ai ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 settembre 2022)celebra da stasera, come vuole la tradizione, l'inizio dell'dalla creazione divina del mondo. Alla luce di una serie di recenti attacchi palestinesi, la polizia ha consigliato ai ...

