Isabella Rossellini e il rapporto con la bellezza: “Niente chirurgia plastica a 70 anni” (Di domenica 25 settembre 2022) Accettare l’inevitabile scorrere del tempo dovrebbe essere la cosa più naturale del mondo. Ogni singolo cambiamento o ruga è il risultato di ciò che abbiamo vissuto, rappresenta ciò che siamo diventate e dovremmo accoglierli con serenità, sfoggiandoli con orgoglio e consapevolezza. È il pensiero che emerge dall’ultima intervista rilasciata da Isabella Rossellini, attrice tra le più amate di sempre e oggi, a 70 anni, sempre più bella. Nessuna critica a chi ricorre al Botox o ai cosiddetti “ritocchini” (ognuno è libero di scegliere, in fondo), piuttosto una riflessione su quanto il mondo e le convenzioni possano influenzarci, al punto di modificare il nostro aspetto in una continua corsa alla ricerca della “perfezione”. La bellezza nel mondo del cinema Porta un cognome importante, quasi ingombrante. Nelle sue vene scorre ... Leggi su dilei (Di domenica 25 settembre 2022) Accettare l’inevitabile scorrere del tempo dovrebbe essere la cosa più naturale del mondo. Ogni singolo cambiamento o ruga è il risultato di ciò che abbiamo vissuto, rappresenta ciò che siamo diventate e dovremmo accoglierli con serenità, sfoggiandoli con orgoglio e consapevolezza. È il pensiero che emerge dall’ultima intervista rilasciata da, attrice tra le più amate di sempre e oggi, a 70, sempre più bella. Nessuna critica a chi ricorre al Botox o ai cosiddetti “ritocchini” (ognuno è libero di scegliere, in fondo), piuttosto una riflessione su quanto il mondo e le convenzioni possano influenzarci, al punto di modificare il nostro aspetto in una continua corsa alla ricerca della “perfezione”. Lanel mondo del cinema Porta un cognome importante, quasi ingombrante. Nelle sue vene scorre ...

