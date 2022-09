Gf Vip 7, Elenoire Ferruzzi Vs Luca Salatino: dopo la furiosa lite una clip smaschera la Vippona (Di domenica 25 settembre 2022) dopo che Elenoire Ferruzzi ha ammesso di provare interesse nei confronti di Luca Salatino, gli equilibri della casa sono cambiati. Ieri si è scatenata una lite proprio tra l’ex tronista e la showgirl, che ha accesso gli animi sul web. Elenoire è sempre convinta dell’interesse di Luca nei suoi confronti, nonostante sia il gieffino che altri concorrenti in casa cerchino di farla ragionare. Tra questi Antonino Spinalbese, che ha parlato sia con Luca che con la showgirl ma che ha avuto solo l’effetto di far sbottare Elenoire. Anche Attilio Romita ha detto la sua, esprimendo con tatto ed educazione il suo pensiero ad Elenoire. Dove la vuoi la statua Attilio? #gfvip pic.twitter.com/qIky02Y31F — ????Twin ... Leggi su isaechia (Di domenica 25 settembre 2022)cheha ammesso di provare interesse nei confronti di, gli equilibri della casa sono cambiati. Ieri si è scatenata unaproprio tra l’ex tronista e la showgirl, che ha accesso gli animi sul web.è sempre convinta dell’interesse dinei suoi confronti, nonostante sia il gieffino che altri concorrenti in casa cerchino di farla ragionare. Tra questi Antonino Spinalbese, che ha parlato sia conche con la showgirl ma che ha avuto solo l’effetto di far sbottare. Anche Attilio Romita ha detto la sua, esprimendo con tatto ed educazione il suo pensiero ad. Dove la vuoi la statua Attilio? #gfvip pic.twitter.com/qIky02Y31F — ????Twin ...

