Exit poll elezioni: Giorgia Meloni verso la vittoria (Di domenica 25 settembre 2022) In base ai primissimi dati degli Exit poll a vincere le elezioni politiche del 25 settembre è Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni. È lei che avrà la possibilità concreta di ricevere dal presidente della Repubblica l’incarico di formare un nuovo Governo di Centrodestra. Quasi 51 milioni di cittadini sono stati chiamati a scegliere le nuove Camere. Dopo il taglio del numero dei parlamentari saranno eletti 400 deputati e 200 senatori. I 18enni per la prima volta hanno potuto votare per il Senato. In Sicilia si eleggono anche l’Assemblea Regionale ed il presidente della Regione. Giorgia Meloni. Foto Ansa/Cesare AbbateAnalizzando i dati delle 19 in base alle caratteristiche dei comuni, l’affluenza cala maggiormente in quelli meno popolosi (-9,4%) e con il ... Leggi su velvetmag (Di domenica 25 settembre 2022) In base ai primissimi dati deglia vincere lepolitiche del 25 settembre è Fratelli d’Italia, il partito di. È lei che avrà la possibilità concreta di ricevere dal presidente della Repubblica l’incarico di formare un nuovo Governo di Centrodestra. Quasi 51 milioni di cittadini sono stati chiamati a scegliere le nuove Camere. Dopo il taglio del numero dei parlamentari saranno eletti 400 deputati e 200 senatori. I 18enni per la prima volta hanno potuto votare per il Senato. In Sicilia si eleggono anche l’Assemblea Regionale ed il presidente della Regione.. Foto Ansa/Cesare AbbateAnalizzando i dati delle 19 in base alle caratteristiche dei comuni, l’affluenza cala maggiormente in quelli meno popolosi (-9,4%) e con il ...

