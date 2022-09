Elezioni regionali, exit poll: in Sicilia vince il centrodestra di Schifani (Di domenica 25 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Secondo gli exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, il candidato del centrodestra alla Regione Siciliana Renato Schifani ottiene fra 37-41%, Cateno De Luca 24-28%, la candidata di centrosinistra Caterina Chinnici 15,5-19,5%, Nuccio Di Paola (M5s) 13-17%. (ITALPRESS). (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di domenica 25 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Secondo glidel consorzio Opinio Italia per la Rai, il candidato delalla Regionena Renatoottiene fra 37-41%, Cateno De Luca 24-28%, la candidata di centrosinistra Caterina Chinnici 15,5-19,5%, Nuccio Di Paola (M5s) 13-17%. (ITALPRESS). (Monrealelive.it)

