Elezioni 2022, primi exit poll: Centrodestra nettamente avanti, verso una robusta maggioranza (Di domenica 25 settembre 2022) . Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai al Senato la coalizione di Centrodestra è avanti al 41-45%, mentre la coalizione di centrosinistra è al 25,5-29,5% e M5s è al 13,5-17,5%. Azione-Italia Viva è al 6,5-8,5%, Italexit per l'Italia 0,5-2,5%, altri 4-6%. L'articolo proviene da Firenze Post.

