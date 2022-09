Da Squid Game 2 a The Witcher 3 | i trailer delle prossime serie in arrivo su Netflix

(Di domenica 25 settembre 2022) Nel suo tradizionale evento annuale, la piattaforma di streaming ha annunciato i contenuti in programma da qui al 2024. Compreso anche un nuovo videogioco

Netflix ha ufficialmente rinnovato per una seconda stagione Hellbound , serie thriller dal retrogusto horror e di stampo coreano. Dopo il successo globale ottenuto da, infatti, la piattaforma di streaming ha deciso di puntare sulle produzioni orientali: un breve teaser di Hellbound 2 è stato presentato durante l'evento virtuale TUDUM Corea . La seconda ...... anche al di fuori della Corea del Sud - boom probabilmente iniziato con. Un'altra serie coreana di successo ( tanto da ottenere il 100% su Rotten Tomatoes ) è stata Hellbound , ...Nel suo tradizionale evento annuale, la piattaforma di streaming ha annunciato i contenuti in programma da qui al 2024. Compreso anche un nuovo videogioco ...Tante le novità per i fan dei K-drama e degli show coreani annunciate durante l'evento globale dedicato a tutti gli appassionati: ecco cosa ci aspetta nei prossimi mesi.