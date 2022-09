Crollo al Globe Theatre: a rischio l’affidamento. Problemi anche per la società delle figlie di Proietti (Di domenica 25 settembre 2022) Roma. Una notizia che, insieme all’ultima di qualche giorno fa, non promette nulla di buono: l’affidamento per la gestione Globe Theatre di Villa Borghese rischia di essere definitivamente revocato. L’associazione che vede la partecipazione del Comune e Città Metropolitana di Roma, Regione Lazio e Ministero della Cultura, dunque, potrebbe perdere la gestione della struttura. Il Crollo al Globe Theatre e le conseguenze Ma non è tutto: la recente caduta della scala verificatasi nel teatro, potrebbe comportare gravi conseguenze anche sulla Politeama, la società controllata dalle figlie di Gigi Proietti che si occupa della produzione e della programmazione degli spettacoli nel teatro. La notizie è stata riportata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 settembre 2022) Roma. Una notizia che, insieme all’ultima di qualche giorno fa, non promette nulla di buono:per la gestionedi Villa Borghese rischia di essere definitivamente revocato. L’associazione che vede la partecipazione del Comune e Città Metropolitana di Roma, Regione Lazio e Ministero della Cultura, dunque, potrebbe perdere la gestione della struttura. Ilale le conseguenze Ma non è tutto: la recente caduta della scala verificatasi nel teatro, potrebbe comportare gravi conseguenzesulla Politeama, lacontrollata dalledi Gigiche si occupa della produzione e della programmazione degli spettacoli nel teatro. La notizie è stata riportata ...

vigilidelfuoco : ?? #Roma, crollo parziale di una scalinata del Globe Theatre a Villa Borghese durante l’esodo a fine spettacolo. Coi… - CorriereCitta : Crollo al Globe Theatre: a rischio l’affidamento. Problemi anche per la società delle figlie di Proietti - stefanodeferra2 : RT @jacopogiliberto: 15 studenti tra i 16 e i 17 anni sono stati travolti dal crollo di una scalinata in legno al globe theatre di roma. m… - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: Crollo al Globe Theatre, gli allarmi ignorati. Studenti in visita il giorno prima: «La struttura scricchiola» https://t… - Dondolino72 : RT @jacopogiliberto: 15 studenti tra i 16 e i 17 anni sono stati travolti dal crollo di una scalinata in legno al globe theatre di roma. m… -