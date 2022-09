WWE | Continuano i problemi per la Maximum Male Models

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 24 settembre 2022) La striscia negativa del gruppo che si ispira ai grandi marchi della moda continua inesorabilmente. Questa settimana, Mace e Mansoor hanno perso contro i New Day. Ricordiamo che, oltre ai match persi, questo sodalizio è stato maltrattato per diverse settimane anche da Braun Strowman e dagli Hit Row. Al termine del match, un Max Dupri visibilmente alterato, ha iniziato ad urlare contro i suoi compagni di stable e Maxxine, la valletta del gruppo. Al termine dello sfogo, Dupri è andato via arrabbiato, mentre le telecamere hanno mostrato i volti esterrefatti degli altri tre componenti della stable. Possibile turn face per gli MMM’s Questo è solo l’ultimo di una lunga serie di travagli che il trio ha vissuto nelle ultime settimane. Pare, anche dal modo in cui Mace, Mansoor e Maxxine siano stati bistrattati, che per i tre la WWE abbia in serbo un “turn face”, mentre per Dupri sia ...