Wta Tokyo 2022, Zheng vince battaglia con Kudermetova: sarà finale con Samsonova (Di sabato 24 settembre 2022) Qinwen Zheng vince un'intensa battaglia con Veronika Kudermetova nelle semifinali del Wta di Tokyo 2022, avendo la meglio in tre set dopo oltre tre ore di gioco. La 19enne cinese si guadagna così la sua prima finale nel circuito maggiore, superando nientemeno che la testa di serie numero 4 del torneo: 5-7 6-3 7-6(3) il risultato finale, con l'ultimo parziale risolto al tiebreak, dove però per la russa non c'è stato scampo. Zheng, in finale, affronterà un'altra russa: Liudmila Samsonova ha infatti eliminato proprio un'altra cinese, in questi strani incroci del destino. La numero 30 al mondo, che di finali in carriera ne ha giocate tre, vincendole tutte, ha infatti piegato la resistenza ...

