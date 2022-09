“Ti faccio a pezzi e ti spedisco a tua madre in una valigia”. Nessuno è riuscito a salvarla (Di sabato 24 settembre 2022) Nessuno è riuscito a salvare Lilia dalla furia del suo carnefice. La donna lascia tre figli. Al momento dell’omicidio in casa c’era anche il più piccolo, un bimbo di appena 4 anni. Ennesima vittima di femminicidio in Italia. Panchine rosse, scarpette rosse, muri pieni di bambole: a nulla sembrano servire questa manifestazioni simboliche se poi, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 24 settembre 2022)a salvare Lilia dalla furia del suo carnefice. La donna lascia tre figli. Al momento dell’omicidio in casa c’era anche il più piccolo, un bimbo di appena 4 anni. Ennesima vittima di femminicidio in Italia. Panchine rosse, scarpette rosse, muri pieni di bambole: a nulla sembrano servire questa manifestazioni simboliche se poi, L'articolo proviene da Leggilo.org.

azzocchi : @foreveragain70 E adesso Anima mia cosa non è? Faccio pure i pezzi in falsetto ?? (sempre stato il mio cavallo di ba… - velocementae : lui cosi prezioso che non sapeva che cosa stesse succedendo si mette a cercare di leggere il gobbo per capire dopo… - QuellaStrana : Ho la vita che va abbastanza in pezzi e non ce la faccio a gestire un’amica depressa. Sono una brutta persona? Sti… - rugiada71 : In fase di elaborazione ragù con pezzi di carne alla napoletana per domani e pizza di scarole che non faccio da un secolo - azakariass : RT @Rosy26008342: Ogni tanto mi faccio vedere anch'io... a piccoli pezzi ?? #selfie a metà ?? -