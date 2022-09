Tempesta tropicale Ian, Nasa cancella lancio Artemis di martedì (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Nuovo rinvio per il lancio della missione Artemis 1, la prima del nuovo programma verso la Luna che vede una forte partnership fra Nasa e Esa. Questa volta a ritardare la missione è la Tempesta tropicale Ian. Ad annunciarlo è la Nasa. “La Nasa rinuncia all’opportunità di lancio di martedì 27 settembre”, sottolinea la Nasa in un comunicato a causa delle previsioni meteorologiche legate alla Tempesta tropicale Ian. “I team nel corso di una riunione oggi hanno deciso di rinunciare ai preparativi per la data del lancio di martedì per permettere di configurare i sistemi che permettono di fare indietreggiare il razzo Space Launch System e il ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Nuovo rinvio per ildella missione1, la prima del nuovo programma verso la Luna che vede una forte partnership frae Esa. Questa volta a ritardare la missione è laIan. Ad annunciarlo è la. “Larinuncia all’opportunità didi27 settembre”, sottolinea lain un comunicato a causa delle previsioni meteorologiche legate allaIan. “I team nel corso di una riunione oggi hanno deciso di rinunciare ai preparativi per la data deldiper permettere di configurare i sistemi che permettono di fare indietreggiare il razzo Space Launch System e il ...

