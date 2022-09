Sofia Giaele, l’amore libero con il marito: “Può andare con chi vuole, non è tradimento!” (Di sabato 24 settembre 2022) Sofia Giaele De Donà e il suo concetto di amore libero. Dopo la chimica artistica dello scorso anno, nella Casa del Grande Fratello Vip 7, l’influencer parla del particolare rapporto con il marito, lontano da lei per circa sei mesi all’anno per via degli impegni di lavoro. Sofia Giaele: “Se mio marito va con le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 24 settembre 2022)De Donà e il suo concetto di amore. Dopo la chimica artistica dello scorso anno, nella Casa del Grande Fratello Vip 7, l’influencer parla del particolare rapporto con il, lontano da lei per circa sei mesi all’anno per via degli impegni di lavoro.: “Se miova con le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

gabrielsniceass : quanto è pazzesca sofia giaele ecc ecc ancora non ho nemmeno capito come si chiama - GioCellRed : Io mi sto sentendo male ma Sofia Giaele e la Fiordelisi non erano amiche????¿¿¿ - blogtivvu : Sofia Giaele, l’amore libero con il marito: “Può andare con chi vuole, non è tradimento!” - xxcharliexoxo : RT @teamsoleilsorge: Questi sono gli argomenti esposti da Sofia Giaele in un solo giorno: - matrimonio (di cui non frega una mazza a nessu… - sonopoliedrico : sofia giaele prima di entrare si è fatta un giro su twitter -