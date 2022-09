Serie A Femminile, Parma-Milan 0-2: strepitoso gol di Asllani! | LIVE News (Di sabato 24 settembre 2022) Il LIVE di Parma-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A Femminile. La cronaca del match delle ragazze di Maurizio Ganz Leggi su pianetamilan (Di sabato 24 settembre 2022) Ildi, partita della 4^ giornata della. La cronaca del match delle ragazze di Maurizio Ganz

sagahtvlive : #Serie A Femminile (Menit 64) AS Roma vs Fiorentina 1-1 Sophie Haug 53' Veronica Boquete 28' - sagahtvlive : #Serie A Femminile (Menit 64) Parma vs AC Milan 0-3 Valentina Bergamaschi 16' Kosovare Asllani 35' Sara Thrige 48' Live Milan Channel - venti4ore : Serie A femminile. La Juventus bloccata dal Sassuolo, finisce 1-1 - venti4ore : Serie A femminile. Roma sotto di un gol alla fine del primo tempo - LAROMA24 : Serie A Femminile, Roma-Fiorentina 24.09.2022 #AsRoma -