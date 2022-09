Pasquino | altra meraviglia | argento in Coppa del Mondo a Pisa

(Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Secondo posto nella sciabola femminile cat. B per Rossana, che ha ottenuto un altro splendido risultato internazionale nel corso della settima edizione delladelparalimpica “The leaning tower”, in corso di svolgimento a. La schermitrice sannita nella giornata di giovedì è stata sconfitta solo in finale (15-9) dalla georgiana Khetsuriani., seconda anche nel ranking mondiale di specialità, aveva superato ai quarti la polacca Karolina Strawinska 15-6 e poi l’ucraina Nadiia Doloh 15-9, conquistando così l’accesso all’atto conclusivo della manifestazione. LadelParalimpica è in programma al PalaCus fino a domani, domenica 25 settembre. A guidare gli atleti della nazionale ...

