Made in Italy, Barolo en primeur: cresce l’asta dei vini solidali (Di sabato 24 settembre 2022) Torna Barolo en primeur, il primo e unico progetto in Italia che intreccia uno dei grandi ambasciatori del Made in Italy, il Barolo, ai valori della solidarietà, del territorio, dell’arte e della finanza sociale. È un’asta solidale internazionale di un ‘fine wine’ – vino di prestigio, da collezione e da investimento – che ha l’obiettivo di finanziare 15 progetti di interesse sociale, ognuno abbinato a una delle 15 barriques battute da Christie’s, destinate a trasformarsi, tra quattro anni, ognuna in 300 bottiglie di pregiato Barolo della vendemmia 2021. Barolo en primeur è un progetto voluto e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (che quest’anno celebra 30 anni di vita) in collaborazione con la Fondazione CRC Donare e con il ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 settembre 2022) Tornaen, il primo e unico progetto in Italia che intreccia uno dei grandi ambasciatori delin, il, ai valori della solidarietà, del territorio, dell’arte e della finanza sociale. È un’asta solidale internazionale di un ‘fine wine’ – vino di prestigio, da collezione e da investimento – che ha l’obiettivo di finanziare 15 progetti di interesse sociale, ognuno abbinato a una delle 15 barriques battute da Christie’s, destinate a trasformarsi, tra quattro anni, ognuna in 300 bottiglie di pregiatodella vendemmia 2021.enè un progetto voluto e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (che quest’anno celebra 30 anni di vita) in collaborazione con la Fondazione CRC Donare e con il ...

